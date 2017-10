Klavani tiimikaaslane süüdistab Lukakut näkku löömises

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovreni sõnul lõi Manchester Unitedi ründaja Romelu Lukaku teda laupäevases liigamängus sihilikult näkku.

Liverpool ja United mängisid Premier League'is 0:0 viiki ning hoolimata väravate puudumisest on kohtumine omajagu furoori põhjustanud.

Lovreni ja Lukaku intsident juhtus avapoolaja lõpus, kui Lovren kokkupõrke järel murule kukkus ning näost kinni haaras. "Ausalt öeldes arvan, et ta tegi seda meelega," tõdes Lovren enne Liverpooli teisipäevast Meistrite liiga mängu Mariboriga.

"Ta oli minu kohal ning oleks võinud eemale liikuda. Kui see oleks kogemata olnud, oleks ta vabandanud, aga panin mängu ajal tähele, et ta oligi väga närviline, võib-olla oli see põhjuseks."

Lisaks tõdes Lovren, et on teda vahepeal vaevanud tervisemuredest jagu saanud. "Jätsin esimese koondisemängu vahele ning see aitas kõvasti. Olen terve."