Klavani rekordsumma eest ostetud meeskonnakaaslane on kimpus tööloaga

42 miljoni euro eest soetatud Mohamed Salahil on tekkinud probleemid tööloa hankimisega ning ei saa seetõttu osa võtta ka Liverpooli hooajaeelsest kontrollmängust Tranmere'i vastu.

Salah, kes oleks mängus saanud teha oma Liverpooli debüüdi, peab nimelt lahkuma Suurbritanniast ning uuesti naasma, et paberid korda saaksid.

"Mo Salah on hetkel meiega treenimas, kuid ei saa reeglite tõttu mängust osa võtta ning me peame seda aksepteerima," ütles meeskonna peatreener Jürgen Klopp.

"Me üritame saada tööluba, kuid ma isegi pole väga aru saanud sellest situatsioonist. Ma tean, et me peame viima ta Pariisi päevaks või kaheks ning siis ta tuleb tagasi. Ma tõesti loodan, et ta saab varsti mängida," lisas Klopp.

Liverpool sai aga täna väga häid uudiseid, sest poolkaitjsad Adam Lallana ja Philippe Coutinho on mõlemad tagasi meeskonna juures.