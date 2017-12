Klavani noor tiimikaaslane avaldas, milliste roppude ja rassistlike sõimusõnadega teda Moskva Spartaki mängijad kostitasid

Liverpool FC noor ründaja Rhian Brewster andis The Guardianile avameelse usutluse, kus avaldas muuhulgas, milliste sõnadega teda mängus Moskva Spartaki noortega kostitati.

Brewsteri intsident jõudis maailma meediasse detsembri alguses, kui Liverpool esitas UEFA-le pärast UEFA Youth Cupi kohtumist Spartakiga ametliku kaebuse - nimelt olevat Spartaki mängijad mustanahalist Brewsterit rõveda ja rassistliku sõimuga töödelnud.

Suures intervjuus rääkis Brewster olukorrast põhjalikumalt. "Mulle tehti viga, kukkusin maha ja pall oli minu käes. Üks nende mängijatest hakkas kohtunikule midagi vene keeles seletama, ütlesin talle seepeale, et tegu oli ju ilmselge veaga. Seepeale tuli ta minu juurde, kummardus mu näo juurde ja ütles: "Suck my d**k, you nigger, you negro" ("Ime mu m***i, sa neeger, sa negro")."

Seepeale hüppas Brewster püsti, kuid tema õnneks ei kuulnud kohtunik öeldut pealt. "Ta sai küll aru, et midagi öeldi, aga ta ei kuulnud, mida täpselt ning ütles mulle, et ta ei saa midagi peale sellest raporteerimise teha. Ütlesin talle: läheme siis kohe! Ta hakkas küll vahepeal midagi muud tegema, kuid ütlesin talle: nüüd! Lõpuks läksimegi neljanda kohtuniku juurde, rääkisime juhtunust talle ja esitasime ametliku kaebuse," rääkis 17-aastane ründeäss, kes viis Inglismaa suvel U-17 vanuseklassi maailmameistriks.