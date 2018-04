Klavani kuivikuks peetud tiimikaaslane säras taas lõbusa säutsuga

Ragnar Klavani klubikaaslane James Milner oli paljude arvates kuivik - vähemalt mehe intervjuudest ja sõnavõttudest ei võinud välja lugeda, et tegu oleks erilise naljanina või vembumehega. Aastaid on Twitteris töötanud isegi paroodiakonto "Boring James Milner" ("Igav James Milner"), mis kogus kõvasti populaarsust.

Näib, et viimaks on Milneril sellisest mainest kõrini saanud ning märtsi lõpus avas ta ka oma ametliku konto, mis on saanud kiirelt jalgpallisõprade seas kohustuslikuks jälgimisest. Juba oma esimese säutsuga võttis Milner omaks "Boring James Milneri" poolt loodud kuvandi, postitades pildi, kus ta oma spordisärki triigib (riiete triikimine oli paroodiakontol üks läbiv teema):