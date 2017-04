Klavani konkurent mänguajale sõlmis Liverpooliga uue pika lepingu

Ragnar Klavani meeskonnakaaslane Dejan Lovren sõlmis Liverpooliga uue nelja-aastase lepingu, teatab klubi oma ametlikes kanalites.

2014. aasta suvel Southamptonist Liverpooli siirdunud horvaat on sellest ajast saati klubi eest kirja saanud 105 mängu ja neli väravat.

"Ma arvan, et ma olen täna maailma kõige rõõmsam inimene. See on järjekordne täitunud unelm. Minu unistus on alati olnud võimalikult pikalt mängida klubis, mida armastan - ja see on Liverpool," sõnas 27-aastane keskkaitsja.

Lepingu pikkuseks on neli aastat ning see hakkab Lovrenile iganädalaselt sisse tooma pea 120 000 eurot. Ragnar Klavan teenib Inglismaa meedia andmetel nädalas umbes 65 000 eurot.

✍ Liverpool FC can today announce Dejan Lovren has signed a new long-term contract with the club. More: https://t.co/8v71WdkTiQ pic.twitter.com/Lj4x4BAA46

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2017