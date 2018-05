Klavani konkurendi lepingus on kopsakad preemiad nullimängude ja väravate eest

Jaanuaris Liverpooli jalgpalliklubiga liitunud keskkaitsja Virgil van Dijki lepingus on ette nähtud kopsakad preemiad nii nullimängude kui löödud väravate eest, kirjutab ajaleht Daily Mail tuginedes Der Spiegeli andmetele.

Kui hollandlane osaleb järgmisel hooajal vähemalt 22. mängus, kus Liverpool ei lase endale väravat lüüa, saab ta lisapreemiat 750 000 naela (850 000 eurot). Kui nullimänge koguneb aasta jooksul 20-21, on boonuseks 500 000 naela (570 000 eurot), ja kui nullimänge on kuni 18, kasseerib hollandlane 375 000 naela (425 000 eurot).

Tänavusel hooajal jääb hollandlane nullimängude preemiast ilma, sest Liverpool on alates jaanuarist oma värava tühjana hoidnud kaheksas mängus. Boonuse saamiseks oli nullimänge vaja 15.

Lisaks on Van Dijki lepingus fikseeritud preemia iga löödud värava eest - üks värav on väärt 20 000 naela (23 000 eurot). Sel kevadel on hollandlane korra ka sihile jõudnud.

Liverpool ostis hollandlasest keskkaitsja jaanuaris FC Southamptonist maailmarekordilise 75 miljoni naela eest. See on suurim summa, mis on kunagi kaitsemängija eest välja käidud.