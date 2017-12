Klavani kohta ringleb Liverpooli fännide seas humoorikas anekdoot

Lugu on järgmine:

Pep Guardiolalt küsitakse, kas Manchester City on Meistrite liiga favoriit.

Guardiola: "Kelle eest Ragnar Klavan mängib?"

Reporter: "Liverpooli eest."

Guardiola: "Siis on favoriit Liverpool."

Guardiola asked if City are favourites to win the Champions League.

Guardiola : “Who does Ragnar Klavan play for?”

Reporter: “Liverpool FC.”

Guardiola : "Then Liverpool are the favorites”