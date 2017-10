Klavani klubisisene konkurent vajab iga mängu eel viite valuvaigistit!

Ragnar Klavanil on lootust koondisepausilt Liverpooli naastes taas rohkem mänguaega teenida, sest Horvaatia keskkaitsja Dejan Lovren on hetkel pahuksis hüppeliigesevigastusega.

28-aastane Lovren on sel hooajal maadelnud tervelt kaheksa erineva vigastusega. Intervjuus kodumaa ajalehele Sportske novosti ütles horvaat: "Mul on viimased kaks nädalat kogu keha valutanud. Mul on probleemid seljaga... Ning nüüd ma olen häda teinud Achilleuse kõõlusele."

"Ma mängin, aga ei treeni üldse. Ma lihtsalt ei saa treenida. Selg on mu suurim mure. Seetõttu jätsin vahele mängud Manchester City ja Burnley vastu. Suured probleemid on mu keha vasaku poolega. Võtan valuvaigisteid, et üldse mängida saaksin - enne igat mängu viis tükki," lisas ta.

Briti meedia meenutab, et valuvaigistite küüsi langes ka Lovreni eelkäija, karjääri juba lõpetanud 32-aastane Daniel Agger, kes tunnistas kaks aastat pärast Liverpoolist lahkumist: "Ma olen karjääri jooksul võtnud liiga palju valuvaigisteid. Ma tean seda väga hästi ja see "imeb", kuid ma jätsid selle lõpuks järele. Ma loodan, et teised sportlased õpivad minu vigadest ja võtavad ühe või kaks tabletti vähem."

Lovrenil pole mahti ka koondisepausi ajal puhata, sest ta on kutsutud Horvaatia rahvusmeeskonda MM-valikmängudeks Soome ja Ukrainaga. Alles pühapäeval mängis Lovren - tablettide toel, nagu teada saime - Newcastle Unitedi vastu, 14. oktoobril ootab ees kohtumine Manchester Unitediga.