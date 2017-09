Klavani klubikaaslane valiti Inglismaal kuu parimaks jalgpalluriks

Lisaks 25-aastasele senegallasele kandideerisid kuu parimaks tema tiimikaaslane Mohamed Salah, Manchester Unitedi mängumehed Romelu Lukaku, Phil Jones ja Henrik Mkhitaryan, Huddersfieldi puurilukk Jonas Lössl ja Chelsea ründetäht Alvaro Morata.

Treenerite arvestuses pälvis auhinna kõrgliiga uustulnuka Huddersfieldi juhendaja David Wagner. Lisaks ameeriklasele olid kandidaatideks Liverpooli boss Jürgen Klopp, Manchester Unitedi juhendaja Jose Mourinho, Manchester City loots Pep Guardiola ja West Bromwichi treeniv Tony Pulis.

