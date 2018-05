Klavan võimalikust lepingupikendusest Liverpooliga: praegusel hetkel on kõik hästi

FC Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp tunnistas hiljuti Liverpool Echole, et sooviks pikendada lepingut Eesti koondise keskkaitsja Ragnar Klavaniga.

Klavani praegune kontraht meeskonnaga kestab 2019. aasta suveni. “Loomulikult tahaksin temaga lepingut pikendada. Ta on fantastiline mängija. Väga hea jalgpallur. Tal on olemas kõik vajalikud omadused,“ rääkis Klopp eelmisel nädalal.

AS Romaga peetud Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumise järel tõdes Klavan Eesti ajakirjanikega vesteldes, et tema poolt on praegu keeruline olukorda kommenteerida.

“Hetkel on seda situatsiooni väga raske kommenteerida. Praegusel hetkel on kõik hästi. Seda ei tea kunagi, mis tulevikus saab,“ rääkis ta eelmisel nädalal õhku kerkinud teema kohta.