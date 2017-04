Klavan: usun endiselt, et Liverpool jõuab esinelikusse

Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavan ei süüdista eelmises mängus Bournemouthi vastu võidu käest andmises peatreener Jürgen Kloppi formatsioonivahetust ning usub endiselt, et meeskond jõuab Premier League'is hooaja lõpuks esinelikusse.

Liverpool oli Bournemouthi vastu 2:1 juhtimas, kui Klopp otsustas tõbise Philippe Coutinho asemele mängu tuua Joel Matipi ning sellega kaasnevalt tiimi asetust muuta. Seejärel haaras külalismeeskond initsiatiivi ning eestlase apsust löödi ka viigivärav.

"Mäng läks lihtsalt sedaviisi. Muutsime küll formatsiooni, kuid olime niimoodi varem mänginud ning teadsime, mida tegema peame. Kaitsesime hästi ja kompaktselt - värav oli nende ainus võimalus," rääkis Klavan Liverpool Echole.

Eestlase sõnul on meeskonnal tänavu olnud palju ebaõnne ning see on ka tiimi tiitlivõitlusest välja jätnud, kuigi praegu püsitakse veel kolmandal kohal. Viimati langes vigastusega hooaja lõpuni välja Sadio Mane. "Oleme üks võistkond, jääme kokku nii heas kui halvas. See on ka põhjus, miks usun endiselt, et lõpetame esinelikus."

Järgmiseks matšiks sõidab Liverpool laupäeval külla Stoke Cityle. "Sealsest mängust saab alati üks suur võitlus. Nende mängustiil on meist erinev ning meid ootavad kindlasti rasked heitlused. Tabelis madalamal olevad meeskonnad on väga motiveeritud, sest nad tahavad liigasse püsima jääda ning meid midagi kerget ei oota."