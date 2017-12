Klavan tegi hea esituse, kuid Liverpool ei suutnud autsaideri vastu hädisest viigist enamat

Kogu mängu vältel küll rünnanud, kuid tavapärase särata pallinud Liverpool jõudis 13 pealelöögini, kuid reaalset teravat ohtu West Bromi väravale ei tekitatud. Ärevamad hetked olid vaat et hoopis Liverpooli värava all - avapoolajal ragises korra isegi väravalatt.

Taas algkoosseisus pallinud Ragnar Klavan tegi küll korraliku esituse ja sai kirja nullimängu, kuid punktikaotuse tõttu on sellest raske suurt rõõmu tunda.

Kaks meeskonda tulid mängule väga erinevas hoos: kui Liverpool oli kõikides sarjades kokku järjest kaotuseta püsinud kümme kohtumist järjest, siis West Brom oli lausa 15 matši jutti püsinud võiduta ning tabelis kivina langemas.

Hiljuti vallandati ka peatreener Tony Pulis, kelle asemel määrati ametisse endine Newcastle'i ja Crystal Palace'i boss Alan Pardew.

Kõik kolmapäevased tulemused:

Newcastle - Everton 0:1

27. Wayne Rooney

Eemaldamine: 90+4. Jonjo Shelvey (Newcastle)

Southampton - Leicester 1:4

61. Maya Yoshida - 11. Riyad Mahrez, 32., 69. Shinji Okazaki, 38. Andy King

Swansea - Manchester City 0:4

27., 52. David Silva, 34. Kevin De Bruyne, 85. Sergio Agüero

Liverpool - West Brom 0:0

Manchester United - Bournemouth 1:0

25. Romelu Lukaku

Tottenham - Brighton 2:0

40. Serge Aurier, 87. Heung-Min Son

West Ham - Arsenal 0:0

Raul Ojassaar: Oli ikka käega, päris selgelt. Kohtunike otsus oli arusaadav.

Kasper Tafenau: kas see värav mis oli ..käega.. ei olnud tegelikult käega?

Raul Ojassaar: Kohtumine on lõppenud. Väga suur pettumus - 0:0 viik.

Raul Ojassaar: Löögile pääseb Oxlade-Chamberlain, kuid otse West Bromi väravavahile Fosterile sülle.

Raul Ojassaar: Veel üks võimalus Solankele, kuid West Bromi kaitsjad klaarivad väravajoonelt!

Raul Ojassaar: Liverpool paneb palli võrku - skoori teeb noor Dominic Solanke, kuid kohtunike arvates teeb ta seda käega ning värav ei loe!

Raul Ojassaar: Liverpooli rünnak kipub impotentseks jääma. Tavalisest särast pole täna haisugi järel.

Raul Ojassaar: Manchester City on samal ajal Swansea vastu võõrsil 4:0 juhtimas ning võtmas oma 15. järjestikust võitu Premier League'is - see tähistab kõigi aegade absoluutset tipptulemust.

Raul Ojassaar: Liverpooli surve tasapisi kasvab.

Raul Ojassaar: Salah saab nüüd tagumise posti juurest täiesti vabalt peaga löögile, aga suudab oma soorituse kuidagi väga untsu keerata. Liverpoolil oleks väravat nüüd kiiremas korras vaja - vastasel korral võib eneseusk kaduma hakata ja šansid hoopis vastaste kasuks pöörduma.

Raul Ojassaar: Mane saab suurepärasest kohast löögile, aga saadab palli väravast mööda!

Raul Ojassaar: Nurgalöögi järel saab Yacob peaga proovida ning Karius peab veel parema tõrje tegema! Liverpool on kerge surve alla jäänud.

Raul Ojassaar: Karistuslöök pannakse 35 meetrilt otse värava peale ning tuul viib palli lati alla, kust Liverpooli väravavaht Karius selle ära toob!

Raul Ojassaar: Rondon kukub küljejoone ääres Klavani vastu väga kergesti ning võtab kavalalt vea välja.

Raul Ojassaar: Teine kolmveerandtund algas!

Raul Ojassaar: Poolaeg! Avapoolaeg vihmases ja tuulises Liverpoolis on lõppenud väravateta ning see on kodumeeskonnale kindlasti pettumuseks - mängupilt ei ole samuti selline, et väravaid kindlasti ootama peaks. Jürgen Kloppil on vaheajal vaja tõsised jutuajamised maha pidada.

Raul Ojassaar: Liverpoolil oli pärast West Bromi korralikku rünnakut võimalus heaks kontraks, aga Mane ei saa palli korralikult omaks. Võimalus oli sisuliselt neli kolmele rünnata.

Raul Ojassaar: Alexander-Arnoldilt hea pall ette Salah' suunas, kuid egiptlane selleni napilt ei ulatu.

Raul Ojassaar: West Brom tabab latti! Robson-Kanu saab karistusala joone lähistelt löögile ning pall põrkab ristlatist üle!

Raul Ojassaar: West Bromil oli vahelduseks kasutada küll nurgalöök, kuid sellega tuli Liverpool kerge vaevaga toime.

Raul Ojassaar: Suurepärane võimalus! Salah'lt vinge sööt tagumise posti juurde Firminole, aga brasiillane saadab palli ülinapilt väravast mööda!

Raul Ojassaar: Mängupilt on endiselt samasugune. West Brom on ka paaril korral Liverpooli kasti lähedusse jõudnud, ent Klavan on oma tööga hästi hakkama saanud.

Raul Ojassaar: Liverpool on alustuseks küll mänguohjad enda kätte haaranud, kuid midagi ohtlikku veel sündinud ei ole.

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Liverpooli ja West Bromi mängu alguseni on jäänud veel viis minutit ning on viimane aeg meie tänase otseblogiga alustada.