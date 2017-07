Klavan tänases kontrollmängus Liverpooli algkoosseisu ei kuulu

Liverpooli keskkaitses alustavad kell 15.30 algavas mängus Joel Matic ja nooruke Joe Gomez.

Algkoosseisud:

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Moreno, Henderson, Lallana, Woodburn, Salah, Firmino, Sturridge.

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Dann, Delaney, Townsend, Milivojevic, Puncheon, Schlupp, Zaha, Anderson, Benteke.

Lisaks Liverpoolile ja Crystal Palace`ile mängivad Hongkongi turniiril veel kaks Inglise kõrgliigaklubi - West Bromwich Albion ja West Ham United.

Our team to face Crystal Palace in the #PLAsiaTrophy!

Catch the action: https://t.co/aYQ78y6UHH pic.twitter.com/pLp7xSrUZF

— Liverpool FC (@LFC) July 19, 2017