Liverpooli eest neljas järjestikuses kohtumises mänguaega teeninud Ragnar Klavani sõnul on ta Inglismaa mängustiili osas endiselt kohanemisfaasis.

Teisipäeval sai Liverpool Premier League'is vajaliku 4:1 võidu Stoke City üle, sealjuures tuldi välja 0:1 kaotusseisust.

"Oli hea näha, et kogu meeskond kohanes mänguga hästi," sõnas Klavan Liverpooli kodulehele. "Me ei teinud kohtumisele parimat algust, kuid tulime tasapisi mängu sisse ning saime aru, mida Stoke meilt nõudis. Oli hea näha, et meie tiim näitas tõeliselt küpset mängu."

Klavani sõnul on ta siiani veel kohanemas Inglismaal tihti nähtava mängustiiliga, kus vastaste rünnakud koosnevad suures osas pikkadest pallidest ründajatele. "Nad tegid kõrget survet, mängisid palju pikki palle ja neil oli ründes mitmeid tugevaid kujusid. Mina pean veel Premier League'i stiiliga harjuma - see on pisut teistsugune kui olen seni kogenud, kuid sellega peab kohanema."

Eesti koondise kapten kiitis ka vahetusest sekkunud Daniel Sturridge'it, kellel kulus värava löömiseks vähem kui minut aega. "Ta on tõeliselt imeline mängija ja see kvaliteet, mis tema vasakus jalas peitub, on midagi erilist. Ta on alati ohtlik ja treeningutel on tema vastu alati väga raske mängida, sest sa ei tea kunagi, mida ta järgmisena teeb - seda heas mõttes. Aga selline Daniel juba on. Ta on meile väga vajalik ja isegi pingilt tulles on näha, et ta toob platsile midagi teistsugust. See on tõeliselt hea."