Klavan sai raske perioodi alguseks kohe mitu positiivset märki maha

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan on nüüdseks Liverpooli eest täismängu kirja saanud neljas matšis järjest. Koos on neli võitu ja seda koondskooriga 13 : 1. Liverpooli kaitseliinil ei ole nendes matšides just üleliia palju tööd olnud, kuid Klavan on vajalikes olukordades soliidselt esinenud.