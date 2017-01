Liverpoolile löödud esimese värava juures oli oma roll ka Klavanil, kelle vea tõttu Sunderlandile penalti määrati, mille Jermain Defoe külmavereliselt realiseeris.

"Tänane esitus ei olnud hea, ma ei olnud esimeses penaltisituatsioonis piisavalt tähelepanelik. Aga peame selle seljataha jätma ning edasi liikuma. #YNWA," seisis Klavani Twitteri-säutsus, mille lõpus olnud hashtag viitas Liverpooli fännide lööklausele "You'll Never Walk Alone".

Not a good performance today, was not on my toes with the first penalty situation. But need to shake it off and keep on moving forward.#YNWA