Klavan peab järgmise Premier League'i kohtumise vahele jätma

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan on viimasel ajal hädas olnud haiguse ja ka lihasevigastusega. Esmaspäevasel pressikonverentsil teatas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, et Klavan jääb eemale ka teisipäevasest Premier League'i kohtumises Huddersfield Towniga.

Klavanit segab kerge reielihasevigastus. Sama trauma tõttu jäi ta eemale ka laupäevasest FA Cupi neljanda ringi matšist West Bromwich Albioniga.

“Ma ei ole päris kindel, kas on ka uusi vigastusi. Mõned väiksed kõksud on olnud. Midagi ei ole veel päris selget, kuid tundub, et meeskonda saavad aidata samad mängijad, kes eelmises kohtumises,“ sõnas Klopp pressikonverentsil.

Huddersfield Town ja Liverpool kohtuvad teisipäeval esimese koduväljakul Eesti aja järgi kell 22.00.

Liverpool hoiab 24. vooru järel Premier League'is 47 punktiga neljandat kohta. Huddersfield Town on 24 silmaga 14. positsioonil.