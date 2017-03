Ragnar Klavan sõnas pärast magusat 3:1 võitu Arsenali üle, et ei eelda, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ta ka edasiseks algkoosseisu ennistab, kuid plaanib oma hea mänguga selle otsuse võimalikult keeruliseks teha.

Eesti koondise kapten usaldati Dejan Lovreni vigastuse tõttu algkoosseisu ning tegi seal suurepärase mängu, teenides matši järel kiitust ka Inglise meedialt. Kas mees ise loodab nüüd ka edaspidi algkoosseisu kuuluda?

"Juba siis, kui siia tulin, ütlesin kõigile otse, et aitan meeskonda nii palju kui võimalik," rääkis Klavan Liverpooli kodulehele. "Kui mind vajatakse, olen valmis mängima, aga see on peatreeneri otsus. Praegu saan vaid oma parima anda ning otsused treeneri jaoks võimalikult raskeks teha."

Võidumängu endaga jääb Klavan samuti äärmiselt rahule, eriti arvestades seda, et eelmises liigamängus saadi 1:3 kolakas Leicester City käest. "Meie jaoks oli väga oluline tagasi Anfieldile tulla ja kõigi nende fännide ees taas hästi mängida. See oli väga emotsionaalne kohtumine ja me tegime hea mängu. Muidugi oleme pisut pettunud, et lasime neil ühe värava lüüa, kuid kokkuvõttes on 3:1 võit Arsenali üle meie poolt suurepärane reaktsioon. Kõik olid hästi häälestunud ja keskendunud, eriti esimesel poolajal."

Liverpooli vorm on 2017. aastal olnud äärmiselt kõikuv ning halbu esitusi on sisse tulnud rohkem kui häid mänge. "Ma arvan, et see [ebastabiilsus] on olnud meie suurim probleem. Peame sellest õppima," lisas Klavan.