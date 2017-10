Klavan pääses Lovreni vigastuse tõttu viimasel hetkel algkoosseisu, Liverpool asus teisel poolajal juhtima

Avapoolaja järel oli seis 0:0. Mo Salah jättis seejuures 42. minutil penalti realiseerimata, lastes Huddersfieldi puurivahil Jonas Lösslil löögi tõrjuda.

Kohe teise poolaja alguses kandis Liverpooli surve siiski vilja ning Daniel Sturridge`i värav viis kodumeeskonna 1:0 ette. Kaheksa minutit hiljem oli tablool 2:0 - värava autoriks Roberto Firmino.

Uudist täiendatakse.

A late change for #LFC: Dejan Lovren is replaced by Ragnar Klavan due to injury.

Ben Woodburn takes a place on the bench.

— Liverpool FC (@LFC) October 28, 2017