Klavan on vigastusest paranemas: hakkan korda saama

Eesti jalgpallikoondislane Ragnar Klavan, kes on pidanud Liverpooli kaks viimast Premier League`i mängu põlvevigastuse tõttu vahele jätma, liitus taas koduklubi treeningutega.

"Olukord on palju paremaks läinud - olen juba koos meeskonnaga treeninguid alustanud. Tundub, et hakkan korda saama," sõnas Klavan Liverpooli koduleheküljele.

"Kunagi ei saa päris kindel olla, kuid vigastus on oluliselt taandunud. Olen põhimeeskonnaga teinud ühe harjutuskorra ja teise koos füsioterapeudiga. Kõik sujub hetkel plaanipäraselt," lisas eestlane.

Kolmandal kohal asuv Liverpool kaotas nädalavahetusel koduväljakul Crystal Palace´ile 1:2 ning lasi Manchesteri klubid enda kannule. Klavan usub, et meeskond suudab raskest olukorrast välja tulla ja hooaja ikkagi esinelikus lõpetada.

"Järgmisel päeval pärast sellist mängu pole sugugi kerge. Peame nüüd kokku hoidma ja edasi võitlema. Teame, et meil on kõrgetasemelised mängumehed, kellel on tugev iseloom. Oleme endiselt enesekindlad," sõnas Klavan optimistlikult.

Keskkaitsja loodab mängukõlbulik olla järgmiseks esmaspäevaks, kui Liverpool jätkab koduliigat mänguga Watfordi vastu.