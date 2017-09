Klavan oli eile ühe statistika järgi Premier League'i teine mees

Nimelt andis Klavan palju palli vallanud Liverpooli ridades kokku 93 täpset söötu, millest suutis eilsetes mängudes enam vaid Tottenhami kaitsja Jan Vertonghen.

Most passes completed in the Premier League yesterday:

Jan Vertonghen (117)

Ragnar Klavan (93)

Christian Eriksen (87)

Eric Dier (83) pic.twitter.com/WES1kjmMoi