Klavan: olen pettunud, kaotasime Arsenalile kaks punkti

Eesti jalgpallikoondislane Ragnar Klavan ütles oma koduklubi FC Liverpooli koduleheküljele antud usutluses, et kuna nad mängisid Arsenali vastu 2:0 eduseisu maha, tähendab 3:3 viik kahte kaotatud punkti.

"Kui vaadata esimest poolaega, kuidas me kohtumist alustasime, kui hästi me mängsime kaitses ja rünnakul, siis on need kaks kaotatud punkti," sõnas Klavan.

"Aga kui vaadata mängu tervikuna ja mis juhtus teisel poolajal, siis oli see ikkagi viik. Mõlemad meeskonnad lõid kolm väravat ja me ise lasime Arsenali mängu tagasi," lisas eestlane, kes kahetseb eriti vastaste esimest väravat. "Pärast meie 2:0 väravat lõid nad kohe esimesel vasturünnakul ühe tagasi. Nad said sellest tohutult energiat ja kodupublik hakkas neile maruliselt kaasa elama."

Klavan lisas: "Kui keegi oleks enne mängu öelnud, et saame Arsenali käest nende koduväljakul punkti, oleks see kõlanud okeilt. Aga vaadates, kuidas see viik tuli, eriti avapoolaega arvestades, siis olen veidi pettunud."