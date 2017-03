Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub täna õhtul Inglise meistriliigas võõrsil lähirivaal Manchester Cityga.

Klubid olid tänavu esmakordselt vastamisi detsembri viimasel päeval, mil Liverpool sai Anfieldil 1:0 võidu. Algkoosseisus alustanud Klavan esitas siis väga korraliku mängu, kuigi sai juba seitsmendal minutil Agüerole tehtud vea eest kollase kaardi.

"See oli meie poolt väga hea meeskondlik esitus. Lõime ühe värava ja kaitsesime hästi, ka teisel poolajal, kui olime surve all. Kaitsesime meeskondlikult ja see oligi selle mängu võti," meenutas Klavan avamängu Liverpool Echo`le. "Mõistagi tuleb oma strateegia ümber mängida, kui midagi sellist juhtub (kollane kaart). Tuleb mängida pisut teisiti, ei saa enam duellidesse tormata."

Küsimusele Agüero kohta teatas eestlane, et kuigi City väravakütt on Inglise liiga üks ohtlikumaid ründajaid, aukartust ta argentiinlase ees ei tunne.

"Ma arvan, et hirmutav pole õige sõna. Ta (Agüero) on maailmaklassi ründaja, kuid Premier League`is on paljudel klubidel tipptasemel ründajad ning nende vastu on meeldiv mängida. Mul on alati ründajate suhtes, kelle vastu väljakule astun, suur austus, kuid hirm pole õige sõna seda tunnet kirjeldama," lisas Klavan.

ManCity ja Liverpooli mäng algab täna õhtul meie aja järgi kell 19.30. Hetkel vastavalt kolmandal ja neljandal kohal asuvaid klubisid lahutab vaid üks punkt.