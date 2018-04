Klavan Liverpooli kodulehele: see on küll klišee, aga kõik mängijad on olulised

Eesti jalgpallikoondislane Ragnar Klavan andis Liverpooli koduleheküljele usutluse, kus rääkis muu hulgas enda rollist meeskonnas.

Liverpooli ootab homme ehk neli päeva enne Meistrite liiga poolfinaali kordusmängu ees Premier League`i kohtumine Stoke Cityga.

"Mõistagi on see mäng tõesti oluline, sest rida kohtumisi on jäänud ja Premier League`is pole midagi veel otsustatud,” rõhutas Klavan, kui oluline on koduliigas esinelikus ehk nn Meistrite liiga kohtadel lõpetada.

Liverpool on hetkel kolmas, jäädes teisel kohal asuvast Manchester Unitedist maha kolme punktiga, kuid edestades omakorda Tottenham Hotspuri kolme ja Chelseat juba viie silmaga.

"Hooaja lõpp on tõeliselt põnev nii koduliigas kui Meistrite liigas. Seega on kõik mängijad motiveeritud, kõik tahavad parima anda ja seda on näha, kui tähtis see kogu tiimi jaoks on. See on küll klišee, et "kõik on tähtsad, terve meeskond", kuid hooaja lõpus on meil rida vigastusi, mõni kahjuks päris tõsine, ja meil on kõiki mehi vaja, et seatud eesmärkideni jõuda," lisas Klavan.

Liverpool võitis teisipäeval Meistrite liigas AS Romat 5:2, otsustav kordusmäng on Itaalias järgmisel kolmapäeval.