Klavan: kui ma karjääri lõpetan, siis ma tahan tunda, et andsin endast kõik

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan andist koduklubi FC Liverpooli kodulehele eksklusiivse intervjuu, kus ta räägib enda senisest karjäärist ja muuhulgas ka Mart Poomist.

Klavani tiimi peatreener Jürgen Klopp kritiseeris mõned kuud tagasi, et eestlane võiks olla rohkem enesekindel. "Tema ainuke probleem on see, et ta ei tea kui hea ta tegelikult on," ütles sakslane toona.

Kuid keskkaitsja ei nõustu temaga ning teisipäeval avaldatud intervjuus ütles Klavan, et tema arvates ei oleks ta rohkem enesekindlana enam tema ise. "Ma olen alati võidelnud iseendaga, võib-olla olen ma liiga tagasihoidlik," ütles ta.

"Iga inimene maailmas on unikaalne ja mina olen mina," filosofeeris Klavan, kes ütles, et ta ei lakanud kunagi uskumast, et jõuab Inglismaale mängima. "Kui ma pensionile jään, siis ma tahan vaadata tagasi ja mõelda, et nüüd on kõik, ma andsin endast kõik," lisas ta.

Kuigi Klavan näeb ennast kui täiesti tavalist meest, siis ta mäletab ka selgelt, kuidas ta ise tundis, kui Mart Poom Inglismaal mängis. "Ma tean, et ma mängin Liverpoolis, see on väga suur asi, kuid enda meelest olen ma tavaline kutt," ütles ta.