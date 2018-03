Klavan konkurentsist Liverpoolis: vigastuse ajastus oli kehvake, oleksin pidanud end tagasi hoidma

Täna kogunenud Eesti jalgpallikoondis võttis kohe ette teekonna Kiievisse, kus harjutatakse neljapäevani. Seejärel siirdutakse Armeeniasse, kus laupäeval ootab ees maavõistlusmäng. Tallinnast alustas koos koondisega teekonda ka tiimi kapten Ragnar Klavan, kes selgitas Eesti ajakirjanikele ka veidike oma praegust seisu koduklubis FC Liverpool.

Meeskonna eesmärkidest rääkides tõdes Klavan, et Meistrite liigas ei soovita veerandfinaalis Manchester Cityle midagi kinkida ning koduses liigas on sihiks lõpetada hooaeg nelja parema seas. “Liverpooli tasemel klubi kuulub Meistrite liigasse,“ viitas Klavan, et Premier League'is tuleb lõpetada nelja seas.

Enda olukorra kohta tõdes eestlane, et eelmise aasta lõpus näidatud hea vorm läks vahepealse haiguse ja vigastuse nahka ning nüüd ei ole uut võimalust lihtsalt tulnud.

“Vigastuse ajastus oli veidike kehvake. Ma ei saa just tihti vigastada, kuid sain just uue kaitsa (Virgil van Dijk) tuleku ajal ning andsin lihtsalt kandikul võimaluse. Kahjuks ei saa vigastuse aega valida,“ tõdes Klavan. “Teadsin, et sellest seisust välja tulemine saab olema raske. Meeskond on näidanud ka häid mänge ning tulemusi.“

Viimasest ajast on eestlasel ette näidata ainult 10 mänguminutit Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumisest FC Porto vastu. “Ega ma päris võimalust ei ole siiamaani saanud. Meistrite liigas oli ka lihtsalt palli veeretamine. Pean ootama, millal võimalus tuleb. Mina saan enda poolt teha seda, et olen võimaluse saabudes kõigeks valmis. Pean end esmalt trennis näitama. Kui treener peaks otsustama, siis tuleb minna.“

Nelja päevaga kadus kolm kg

Klavani sõnul ei ole ta peatreener Jürgen Klopiga enda olukorrast seni täpsemalt rääkinud. “Ega me kõik teame, et ta on mängijate parim sõber. Tema teeb otsuseid. Neid tuleb aktsepteerida. Eks on asju, millest ei räägita,“ tõdes ta. “Kui nüüd naljaga pooleks öelda, et keegi lööb jalaga ukse lahti ja läheb midagi nõudma, siis sellele järgneb kindlasti mingi vastus ja diskussioon,“ andis Klavan nalja visates mõista, et niisama ei ole mõtet midagi nõuda.

Eesti koondise kapten rääkis veidike lähemalt ka teda seganud haigusest ja vigastusest, mis teda mõned nädalad üldse treeningutelt eemal hoidis.

“Mul oli viirushaigus, mis hoidis mind neli päeva voodis pikali. Kaotasin selle ajaga kolm kg. Pärast seda tundsin end hästi, kuid tegelikult oleksin pidanud end tagasi hoidma,“ tunnistas Klavan. “Ei oleks pidanud kohe trenni tormama. Ühes raskes trennis tõmbasingi reielihase ära. Tavaliselt ei ole mul eriti lihasvigastusi olnud. Viimati juhtus selline asi ehk 2013. või 2014. aastal. Nii läkski, et ühest hädast sai teine.“