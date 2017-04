Klavan kolme keskkaitsjaga süsteemist: mulle ei ole see probleem

Ragnar Klavan andis Liverpooli kodulehele intervjuu, kus arutas muuhulgas Jürgen Kloppi poolt mõnes hiljutises mängus kasutatud kolme keskkaitsjaga formatsiooni üle.

Kui Eesti koondise kapten viimati mängis, pallis Liverpool just kolme keskkaitsjaga - 8. aprillil alistati selle abil Stoke City 2:1, kuid Klavani pisivigastuse järel naasti kahe keskkaitsja juurde.

"Tal [Kloppile] ja meil on hea teada, et meil on see võimalus olemas ja et oleme võimelised selliselt mängima," sõnas Klavan. "Minu jaoks ei ole see probleem - olen selliselt mänginud nii oma endistes klubides kui ka rahvuskoondises."

Klavan kinnitas samal ajal, et on oma kergest põlvevigastusest paranenud ning loodab järgmisel esmaspäeval Watfordi vastu taas mänguvalmis olla.