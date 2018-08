Klavan: klubikaaslased rääkisid mulle Itaalia kõrgliigast, Cagliari tahtis mind väga

"Srna soovitas mul siia tulla, kuulsin seda läbi Lovreni, kes oli minu endine tiimikaaslane. Ka tema on horvaat," sõnas Klavan Itaalia meediale.

36-aastane Srna, kes esindas Horvaatia koondist 134 korda, liitus Cagliariga sel suvel Donetski Šahtarist, kus ta veetis 15 hooaega.

"Olen kindel, et suudame klubiga suuri asju teha ja olen tõesti õnnelik, et liitun Itaalia kõrgliigaga. Olen Itaalia liigast kuulnud nii Alissonilt, Salahilt, Lucas Leivalt... Nad kõik on mulle sellest liigast rääkinud," lisas Klavan itaallaste SkySportsile.

Ühtlasi kiitis eestlane Cagliari linna ja ütles, et klubivahetuse otsus oli üsna lihtne, sest itaallased soovisid teda väga: "Linn on ilus ja fännid suurepärased. Ma ei jõua ära oodata, millal saan uues klubis alustada. Cagliari tõesti tahtis mind."

Eile õhtul tuli ametlik kinnitus, et Cagliari maksis Liverpoolile Klavani eest kaks miljonit eurot ja sõlmis Eesti koondise kapteniga 2+1 aasta pikkuse lepingu.