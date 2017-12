Klavan: Klopp tegi mõned muutused ning nüüd asjad toimuvad

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan rääkis Liverpool Echo vahendusel, et viimase aja edukatele tulemustele pandi alus pärast Tottenhami käest saadud kaotust. Pärast Tottenhamile kaotamist on Liverpool kogunud 27-st võimalikust punktist 21.

“Pärast Tottenhami käest saadud kaotust tegime muudatusi,“ sõnas Klavan, et peatreener Jürgen Klopp asus seejärel tiimi nõrgemaid külgi järgi aitama.

“Vaatasime treeningul asjad üle ja teadsime, et meid ootab terve tiimina ees väljakutse. Võtsime selle vastu, tegime tööd ja liikusime edasi,“ sõnas keskkaitsja. “Kõik teavad kaitses oma ülesandeid. Jalgpallis on kõige tähtsam asjad kaitses korras hoida ning seejärel võib tekkida võimalusi. Liverpoolis on ründeliinis nii palju kvaliteeti, et iga vastase vastu tekib paar võimalust.“

“Töö jätkuvalt käib ning kõik tahavad saada paremaks. Oleme teinud Klopi käe all väga palju tööd taktikalise poolega. Kui tahame midagi muuta, siis kõik saavad koheselt asjast aru. See on selge, et hoolikam ettevalmistus aitab meid mängudes,“ lisas Klavan.

Enda soorituste kohta tõdes Klavan, et igapäevaselt trennis Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane ja Philippe Coutinho vastu mängimine on teda kõvasti edasi arendanud. “Tegemist on parimate ründajate seltskonnaga, kellega olen karjääri jooksul koos mänginud,“ kiitis Klavan. “Selliste mängijate vastu on trennis raske, kuid harjutuskordade kvaliteet on alati hea. Parimatega koos treenimine aitab alati edasi areneda ja saada paremaks.“

Tiheda pühadeaegse mänguperioodi kohta tõdes Klavan, et varasema karjääri jooksul on ta alati mänginud liigades, kus on talvepaus. Inglismaa klubide kohta üldsiselt leidis ta, et talvepaus oleks euromänge silmas pidades hea. Tihe pühadeperiood võib eestlase hinnangul olla üks põhjus, miks inglastel on kevaditi Euroopas raske.