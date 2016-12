Liverpooli peatreener Jürgen Klopp avaldas tänasel pressikonverentsil, et keskkaitsja Joel Matip pole endiselt treeningutele naasnud.

Liverpooli ootab lähipäevil ees tõeliselt tihe mängudegraafik - 27. detsembril võõrustatakse Stoke Cityt, aasta viimasel päeval Manchester Cityt ning 2. jaanuaril sõidetakse külla Sunderlandile.

Kloppi sõnul pole hüppeliigesevigastust raviv Matip endiselt treeningutele naasnud. "Oleksime võinud ta esmaspäeval Evertoni vastu mängu panna, aga see oleks 95-protsendilise tõenäosusega tähendanud, et ta oleks järgmisest mängust eemale jääma," rääkis sakslane.

"Oleme kõike proovinud, aga anname talle aega, sest see probleem on teda juba mitu nädalat piinanud. Olen temaga rääkinud ja ta tunneb ennast küll hästi, aga on endiselt treeningutelt eemal. Kui meil on valida mängijaid, kes treeningud kaasa teevad, siis mängivad nemad," lisaks Klopp.

Treeneri sõnul on endiselt vigastatud ka Philippe Coutinho, keda võib platsile oodata ilmselt alles uuel aastal.