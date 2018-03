Klavan jäi taas koosseisust välja. Kas Klopp on eestlase unustanud?

Premier League'is viimati 14. jaanuaril väljakul käinud Ragnar Klavan peab Liverpooli liigamängu taaskord kõrvalt vaatama, sest Jürgen Klopp ei võtnud teda täna kell 19.30 algavaks mänguks Newcastle'i vastu isegi pingile.

Jaanuari keskpaigas jäi Klavan haigeks ja oli pisut vigane, kuid viimased nädalad pole ta tervena lihtsalt sakslasest peatreeneri valikusse mahtunud.

Liverpooli keskkaitses võtavad täna koha sisse hollandlane Virgil van Dijk ja horvaat Dejan Lovren, varumehena on kirjas kamerunlane Joel Matip.

Mängueelsel pressibriifingul uuriti Kloppilt, miks on Liverpool võrreldes eelmise kohtumisega, kui võideti West Hami, vahetanud välja James Milneri ja Matipi.

"Tähtis on neid kõiki mängus hoida. Nad on kõik heas vormis. Millie (Milner) sai eelmises mängus väikse hoobi, aga kuna ta on tõesti heas vormis, siis me mõtlesime kaua, mida teha. Aga meil on 11 sajaprotsendiliselt vormis mängijat, seega me ei tahtnud millegagi riskida. Selles ongi põhjus," ütles Klopp.

Liverpool asub hetkel tabelis 57 punktiga neljandal kohal, kuid võib võiduga tõusta teiseks Manchester Unitedi (59) ette. Viik või kaotus oleks katastroof, sest Newcastle'i leiab alles 16. tabelirealt.

🚨 TEAM NEWS 🚨



How we line-up against Newcastle this evening... 👇 pic.twitter.com/6RkzFUogmf — Liverpool FC (@LFC) March 3, 2018

Teised tänased tulemused:

Burnley - Everton 2:1

Southampton - Stoke 0:0

Leicester - Bournemouth 1:1

Swansea - West Ham 4:1

Tottenham - Huddersfield 2:0

Watford - West Bromwich 1:0