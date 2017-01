Ragnar Klavan andis oma klubi Liverpooli kodulehele põgusa usutluse, kus rääkis oma ellusuhtumisest ning suurklubis valitsevast konkurentsist.

"Ma ei jää kunagi oma esitusega rahule - tahan alati enamat," sõnas Klavan. "See on alati olnud viis, kuidas olen oma karjääris ennast edasi liikuma sundinud."

"Pärast iga mängu leian alati mitmeid asju, mida oleksin saanud paremini teha. Võtan need asjad järgmise nädala treeningutele kaasa ja töötan nende kallal. Hea on alati areneda."

Klavan on viimasel ajal rõhutanud, et on Inglise jalgpalliga endiselt veel harjumas. "Igal treeningul üritan sellega üha rohkem sina peale saada. Ja mitte ainult trennis - ka mängudes. See on midagi, mis võtab natuke aega - keskkaitsjana on sulle siin lubatud rohkem. Selline Inglise jalgpall juba on."

Joel Matipi vigastuse tõttu võimaluse end suurel areenil näidata saanud 31-aastane viljandlane ei pelga sugugi hetke, kui Matip tagasi tuleb - vastupidi, konkurents viib eestlase sõnul kogu meeskonda edasi.

"Sedasi tulevad kõige paremad tulemused. See on positiivne ja hea - kõik peavad olema valvel ja tööd edasi tegema, mitte keegi ei saa loorberitele puhkama jääda ja öelda, et nad on kuhugi kohale jõudnud."