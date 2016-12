Ragnar Klavan on andnud homse põnevuslahingu eel Manchester Cityga intervjuu Liverpooli kodulehele, mis kinnitab veelkord, et eestlane on vana-aastaõhtul kindlasti algkoosseisus.

Eesti parim jalgpallur kinnitab, et mänguplaan jääb üldjoontes samaks nagu viimases kohtumises Stoke City vastu, kuid individuaalselt ootab teda kindlasti palju raskem õhtu.

"Loomulikult pead teadma, millise ründaja vastu sa lähed. On suur vahe, kas selleks on Peter Crouch või Sergio Agüero. Sa pead end vastavalt sellele natuke ümber häälestama, aga mitte liiga palju," räägib Klavan.

Cityl on ründeliinis tohutult talenti, kuid just Liverpool on Premier League'is tänavu enim väravaid löönud - 45.

"Seis on nende jaoks sama. Meil on samuti üpris vägev ründeliin. Sa pead hästi ründama ning olema ka taga hea. See on meile hea väljakutse. Iga mäng on hea väljakutse. Võtame samm-sammult ja mäng-mängult," sõnas Klavan.

Klavani sõnul ei tohi Liverpool mängu algust käest lasta, nagu tehti Stoke Cityga, kes 12. minutil juhtvärava lõi. "Manchester Cityl on veel rohkem kvaliteeti. Kui sa pole kohe algusest peale mängus sees, karistavad nad selle ära. City on väga hea meeskond. Aga sama oleme ka meie. Ning meie mängime kodus," lisas keskkaitsja.