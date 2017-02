Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Ragnar Klavan rääkis oma koduklubi Liverpooli kodulehele antud intervjuus, et loodab hooaja lõpus ka fännide abile.

Jaanuari algusest võiduta püsiv Liverpool on langenud Inglismaal viiendale kohale, kuid hooaja viimasest 14-st mängust peetakse lausa 8 kodupubliku ees.

"Meie fännid võivad hooaja lõppu oluliselt mõjutada. See on võimas abi meile, kui nad on meiega avavilest lõpuminutini. Manchester Cityga mäng oli selles osas suurepärane näide. Me juhtisime, kuid nad surusid meid teisel poolajal, valdasid rohkem palli ja lükkasid meid järjest madalamale. Oli tunda, et pealtvaatajaid said aru, et meil on tõesti raske hetk ja nad asusid meid ergutama, mis andis meile kõvasti lisaenergiat võitlemiseks," meenutas Klavan eelmise aasta viimasel päeval saadud 1:0 võitu.

"Inimesed räägivad tihti, et saavad kananaha, kui fännid laulavad "You'll Never Walk Alone`i", kuid minu puhul see oligi esimesel korral nii. Ja ma istusin sel korral Liverpooli mängijana pingil. See ütleb nii mõndagi selle staadioni ja seal kaasa elavate inimeste kohta," kiitis eestlane fänne.

"Ma olen siin ise Liverpooli vastu mänginud ja see oli tõeliselt raske," meenutas Klavan Euroopa liiga mängu, mil ta esindas Augsburgi. "Kõik need poolehoidjad loovadki kogu selle klubi ja sa tunned, et sa esindadki neid."

Liverpooli järgmine mäng on sel laupäeval kodupubliku ees Tottenhami vastu. Kuna Dejan Lovren on hädas vana põlvetraumaga, võib eestlane lähirivaali vastu taas algkoosseisu pääseda.