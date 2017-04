Klavan ei treeni jätkuvalt meeskonnaga koos

Lisaks Ragnar Klavanile, kes vigastas nädal aega tagasi treeningul põlve, ravivad hiljuti saadud vigastust ka Joel Matip ja Lucas Leiva.

"Lucas, Matip ja Klavan ei osale treeningutel praegu, samas, Joe Gomez on teinud viimastel nädalatel suuri edusamme," kommenteeris klubi peatreener Jürgen Klopp olukorda kaitseliinis.

Klopp on defensive issues: "Lucas, Matip and Klavan are not in training at the moment. Joe Gomez has made big steps in the past few weeks." pic.twitter.com/FGsU6wuAon— Liverpool FC (@LFC) April 20, 2017