Klavan ei teinud reievigastuse tõttu kaasa ka eelmises kontrollmängus 4. augustil, kui Dublinis alistati Itaalia hõbedaklubi Napoli koguni 5:0.

Liverpooli ja Torino mäng algab kell 20.30.

Liverpool alustab Premier League'i hooaega sel pühapäeval kodumänguga West Ham Unitedi vastu.

Liverpooli tänane koosseis:

📋 Here's how we line-up in our last #LFCPreSeason game... pic.twitter.com/N3eTD0gOuQ