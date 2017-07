Klavan alustas uut hooaega nullimänguga

Klavan tegi kaasa kogu teise poolaja. Ainsana tegi Liverpooli poolelt kogu mängu kaasa väravavaht Loris Karius. Üks Liverpooli põhikaitsjatest Dejan Lovren jäi pisivigastusega hooaja esimesest sõprusmängust kõrvale.

Liverpooli väravad kirjutati James Milneri, Marko Grujići, Pedro Chirivella ja Ben Woodburni nimele.

Liverpooli järgmine treeningkohtumine toimub juba reedel Wigani vastu.

