Kihlveokontor: Jose Mourinho on järgmine peatreener, kes Premier League'is lahti lastakse

Välismaa kihlveokontoriteks ennustatakse, et Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho on esimene Premier League'i klubi loots, kes uuel hooajal kinga saab.

55-aastane Mourinho on hooaja eel pidevalt kritiseerinud oma mängijaid ning klubi seisukorda. Lisaks on hooajaeelselt sõprusturneelt Unitedil ette näidata vaid üks võit, mis tuli Itaalia klubi AC Milani üle penaltitega. Viimati saadi 1:4 kaotus koduselt rivaalilt FC Liverpoolilt.

Mourinho pidev negatiivne suhtumine Manchester Unitedisse on pannud inimesed uskuma, et portugallane on järgmine peatreener, kes oma töö kaotab.

"Viimase 24 tunni jooksul on 82% panustest pandud sellele, et Mourinho saab järgmisena kinga," vahendas väljaanne iNews kihlveokontori Oddscheckeri esindaja sõnu. "See teeb Mourinost selge favoriidi antud kihlveos."

Suurbritannia kihlvekontoris Oddschecker on tema lahkumise koefitsiendiks 7.