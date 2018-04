Kes võiks Wengeri treeneritooli Arsenalis üle võtta?

Arsene Wengeri järeltulija teemal spekuleerides on viimastel päevadel kõige enam kõlama jäänud üheksa aastat Londoni Arsenalis mänginud prantslase Patrick Vieira nimi.

41-aastane Vieira, kes Arsenali pallis aastatel 1996-2005, töötab hetkel peatreenerina New York City FC-s, kuid on heades suhetes ka Manchester Cityga, kelle duubelmeeskonda ta juhendas 2013.-2015. aastani.

Vieira palkamise suurima plussina nähakse Briti meedias fakti, et ta on kogu Arsenali treeneritiimiga varasemast tuttav, mis võiks tähendada, et kui Arsene Wenger järgmisel aastal tüüri juurest lahkub, jääb abitreeneritele Steve Bouldile, Gerry Peytonile, Neil Banfieldile ja Jens Lehmannile nende töö alles ning Arsenal säilitab suures osas oma praeguse näo.

Kui Wengerilt, kes täna oma lahkumisest hooaja lõpus teatas, Vieira kohta küsiti, arvas ta, et legendaarne poolkaitsja on hea valik küll, kuid on teisigi endisi Arsenali mängijaid, kes selles töös suurepäraselt hakkama saaksid.

"Ta töötab hetkel New Yorgis ja ka Manchester City heaks. Ta on mees, kellel on ühel päeval potentsiaali tõesti," ütles Wenger. "Ma olen tema treenerikarjääri jälginud. Ma arvan, et tal läheb hästi, aga Premier League on kokkuvõttes ikkagi eriline koht. On palju endiseid mängijaid, kes siin on mänginud ning kellel oleks potentsiaali, intelligentsi ja teadmisi seda tööd teha."

Wengeri järeltulijateks pakutakse Briti meedias ka Thomas Tuchelit, Carlo Ancellottit, Massimiliano Allegrit ja Thierry Henryd.