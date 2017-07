Kaup tehtud: Londoni Chelsea ostab Madridi Reali ründaja

Valitsev Inglismaa jalgpallimeister Londoni Chelsea on jõudnud kaubale Madridi Realiga soetamaks meeskonda hispaanlasest ründaja Alvaro Morata.

Chelsea andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et klubide vahel on kokkulepe sõlmitud ning nüüd saab Hispaania koondise ründaja personaalse lepingu kallale asuda. Morata on hetkel Realiga USA turneel, tagasi tulles suundub ta koheselt Londonisse meditsiinilisele läbivaatusele.

24-aastase ründeässa üleminekusummaks arvatakse olevat summa suurusjärgus 70 miljonit naelsterlingit ehk ligi 80 miljonit eurot.

Morata tuli kevadel Realiga UEFA Meistrite liiga võitjaks, varasemalt oli ta kahel hooajal välja laenatud Itaalia hiiule Torino Juventusele.