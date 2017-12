Kataloonia armaada vallutab Inglismaa jalgpalli. Kas ka Euroopa?

Manchester City pühapäevane 2 : 1 võit linnarivaali Unitedi üle Inglismaa jalgpalli Premier League’is oli väärt palju enam kui lihtsalt kolm punkti tabelis.

City peatreener Pep Guardiola sai igipõlise rivaali Jose Mourinho üle järjekordse võidu mängustiiliga, mille poolest tema meeskonnad tuntuks on saanud - kui David Silva Manchesteri sinise meeskonna 43. minutil juhtima viis, oli City pallivaldamisprotsent koguni 80 ning United polnud jõudnud mitte ühegi pealelöögini. Kuigi matš peeti Old Traffordil, oli City ülekaal meeletu ning kolme punkti vääriti hoolimata Mourinho mängujärgsetest nurinatest totaalselt. Pärast legendaarseid El Clasico lahinguid oli antud duell Guardiola ja Mourinho vahel kõige suurema tähendusega - lisaks kõigele kindlustas City juba detsembris sisuliselt meistritiitli.

Hooaega 16 mängust 15 võidu ja üheainsa viigiga alustanud City on sellega püstitanud Premier League'i rekordi - 46 punkti on rohkem kui ühelgi teisel klubil liiga ajaloos selleks hetkeks on olnud. Uut rekordit tähistab ka 14 järjestikust võitu. Tohutu edu põhjuseid ei tasu Guardiola isikust kaugemalt otsida.

„Näitasime, et ka Inglismaal saab niimoodi mängida, mitte ainult Hispaanias," rõkkas rahulolev katalaan võidu järel oma kriitikutele. „Meie olime see pool, kes tahtis mängida, seetõttu hoidsimegi nii suure osa ajast palli."

Ustav kaaskond

Varem nii FC Barcelona kui ka Müncheni Bayerniga kamaluga tiitleid võitnud 46-aastane Guardiola ei tee mõistagi Citys asju üksinda. Kõikides oma klubides on ta kokku pannud tugeva tagatoa, mille juured peituvad ühes mängustiiliga just Barcelonas. Koos abitreenerite, meeskonna mänedžeride ja muude abilistega on Guardiola seljataga koguni 11 hispaanlasest või katalaanist asjapulka, kusjuures suur osa neist on treeneriga kaasas käinud juba alates tema algusaegadest Barcelona duubelmeeskonna juures.

Otse Barcelonast on Guardiola kaaskonnas näiteks tema paremaks käeks olev abitreener Domenec Torrent, mängijate arendamise spetsialist Rodolfo Borrell, fitness-treener Lorenzo Buenaventura ja toitumisspetsialist Silvia Tremoleda. Samal ajal on Guardiola oma tiimi tugevdanud ka värske verega: mängijakarjääri lõpetamise järel asus teda aitama Inglismaa jalgpalliga hästi tuttav Mikel Arteta, kes alustas oma palluriteed, üllatus-üllatus, Barcelonas.

Kataloonia DNA-d kiirgab Manchester Citys vastu igast nurgast, kusjuures Guardiola enda suurimaks inspiratsiooniks on olnud Barcelona kunagise peatreeneri Johan Cruyffi filosoofia.

Rekordid langevad

11-punktiline edu detsembri alguses on osalt ka targa mängijate ostupoliitika tulemus. Guardiola soovil koostati tiim sisuliselt selliselt, et igale positsioonile on võimalik panna kaks maailmatasemel mängijat - sellega loodi meeskonda sügavust, millest mullu pisut puudu jäi. Mõistagi maksis see kõik palju raha - suvel käidi välja üle 250(!) miljoni euro -, kuid pappi pritsitakse asja ette. Raha ei osta küll tiitleid, kuid sellega on võimalik endale nende võitmiseks kõik eeldused luua. Manchester City teeb seda hetkel suurepäraselt.

Hetkel ei ole mitte ühtegi põhjust arvata, et Manchester City ei tule sel hooajal Inglismaa meistriks - selle vääramiseks peaks juhtuma midagi katastrofaalset. Nii suurt edu pole varem käest andnud mitte ükski meeskond ning praeguse seisuga võib ennustada, et vahe ülejäänutega on hooaja lõpus sellest suuremgi. Muide, selles arvestuses hoiab rekordit enda käes Manchester United, kes edestas 2000. aastal tiitlit võites Arsenali 18 punktiga. City jaoks peaks tänavu see mark olema köhida. Igati löödav on ka hooaja väravarekord - see kuulub 2010. aasta Chelseale, kes lõi Didier Drogba eestvedamisel 38 mänguga 103 väravat. Man City hetkekurss on nii vägev, et selleni võidakse jõuda juba kolm-neli vooru enne hooaja lõppu.

Kui koduse liiga võitmisega ei tohiks Cityl enam raskusi tekkida, siis hoopis teine tera on Meistrite liiga. Kaheksandikfinaalides saadi hea loosi tulemusena vastaseks Basel ning veerandfinaali pääs peaks olema köki-möki, kuid edasine on kõigi eelduste kohaselt juba tõsisem ülesanne. Pep Guardiola viimane triumf Meistrite liigas jääb juba aastasse 2011, kuid tänavune hooaeg näib olevat üle pika aja tema parim võimalus. Kas Inglismaa vallutanud katalaanid haaravad võimu ka Euroopas?