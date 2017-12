Kas tiitel juba käes? ManCity alistas ka ManU ja kasvatas edumaa 11 punkti peale

Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste kõige oodatumas kohtumises alistas Manchester City võõrsil 2:1 Manchester Unitedi.

ManCity asus kohtumist juhtima 43. minutil, kui segaduse ManU karistusalas kasutas ära David Silva. Esimese poolaja teisel lisaminutil suutis Marcus Rasford seisu aga viigistada.

Kohtumise lõppseis sai paika 54. minutil, kui ManCity keskkaitsja Nicolas Otamendi saatis palli võrku. Eelnevalt oli palli klaarimisel rängalt eksinud Manu ründaja Romelu Lukaku.

Kohtumise lõpus oli Lukakul võimalus ka skoor viigistada, kuid ManCity puurilukk Ederson Moraes suutis Belgia koondislase lähilöögi tõrjuda.

Paljude ekspertide hinnangul on ManCity endale juba käimasoleva hooaja Inglismaa meistritiitli kindlustanud. 16. vooru järel on Cityl liidrina koos 46 punkti. Teisel kohal on ManU 35 silmaga.

Turniiritabel 16. vooru järel:



1. Manchester City 46 punkti

2. Manchester United 35

3. Londoni Chelsea 32

4. Liverpool 30

5. Londoni Arsenal 29

6. Tottenham 28

7. Burnley 28

8. Leicester City 23