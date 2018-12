Kas Solskjaer on geenius? Manchester United võitis taas suurelt!

Madis Kalvet reporter RUS

Ole Gunnar Solskjaer võib rusikad õhku visata. Järjekordne võit on käes. Foto: JASON CAIRNDUFF, Action Images via Reuters/Scanpix

Hiljuti peatreenerit vahetanud Manchester Unitedi jalgpalliklubi on sisse saanud suurepärase hoo. Hooaja lõpuni ametisse määratud ajutise peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeri käe all on meeskond löönud kolme kohtumisega juba 12 väravat.