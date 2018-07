Kas Ragnar Klavani tulevik on Türgis? Sealne tippklubi tunneb eestlase vastu meedia väitel tõsist huvi

Türgi ajaleht Aksam kirjutas, et kohalikus kõrgliigas mängiv Trabzonspor kaalub tõsiselt Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavani ostmist.

Klavan liitus Liverpooliga kaks suve tagasi ning toona sõlmiti leping kolmeks hooajaks. Kui Klavan sel suvel klubi vahetab, siis tuleks uuel klubil tema eest Liverpoolile ka maksta. Järgmisel suvel saaks ta liikuda tasuta, kirjutab Soccernet.ee.

Mai keskel kuulutas The Times, et Liverpool tahab Klavaniga uue lepingu sõlmida ja sarnast sõnumit on edastanud ka meeskonna peatreener Jürgen Klopp. Klavan ise pole seda eriti kommenteerida soovinud.

Trabzonspor tuli eelmisel hooajal Türgi liigas viiendaks ja tänavu osaletakse Euroopa liigas. Tuntumatest mängijatest on seal näiteks Burak Yilmaz, Hugo Rodallega ja Joao Pereira.