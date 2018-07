Kas Manchester United lubab potentsiaalsel supertähel klubist lahkuda?

Manchester Unitedi 22-aastase ründaja Anthony Martiali tulevik on praeguse seisuga lahtine. Viimaste teadete kohaselt on ta Unitedist lahkumas.

Manchesteri suurklubi peatreener Jose Mourinho ei ole suutnud Martialist seni maksimumi välja võtta ning tundub, et mehed ei saagi omavahel enam korralikult läbi.

Alates 2015. aastast Unitedis palliv Martial on tõestanud, et temas on piisavalt talenti, kuid tema võimete laegas on siiski veel täielikult avamata.

Briti meedia teatel on Mourinho valmis Martialist loobuma ligemale 80 miljoni euro eest. Tegemist on küll suure summaga, kuid väidetavalt oleksid nii Tottenham kui ka Londoni Chelsea valmis koheselt tegutsema.

Martial on kõikide sarjade peale pidanud Unitedi eest 136 kohtumist ja löönud 36 väravat.