Kas Londoni Chelsea saab Itaaliast lõpuks väravamasina?

Madis Kalvet reporter RUS

Gonzalo Higuain. Foto: MARCO BERTORELLO, AFP/Scanpix

Londoni Chelsea jalgpalliklubi on sel hooajal olnud hädas väravate löömisega. Kui võrrelda Premier League'i kuute tippklubi, siis Chelseale tulevad väravad kõige raskemalt. Nüüd on Londonis leitud, et tabamuste vähesuse probleemi aitaks lahendada arentiinlane Gonzalo Higuain.