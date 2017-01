Paneb kukalt kratsima – Liverpool jalgpalliklubi on täiesti rööbastelt maas ja nüüd peab vastu saama hetke kõige vingemale satsile – liider Chelsea’le.

Seda ikka annab järele teha, mitte kaotada koduväljakul terve aasta ja siis korraga saada kolm kohtumist järjest „tappa“. Ning on olemas täiesti reaalne võimalus, et tuleb ka neljas.

Liverpool läks isegi nii kaugele, et saatis Sadio Mane’le Gaboni järele eralennuki, et Aafrika karika veerandfinaalis Kameruni vastu otsustaval penaltil eksinud senegallane kiireimal võimalikul viisil koduklubi juurde tagasi saada. Eks paistab, kas Mane, kes on eemal olnud viimasest seitsmest Liverpooli kohtumist, on see võluvits, mis tiimi jälle täistuuridel käima lükkab. Klopp lubas mehele teisipäeva hommikul Melwoodi treeningväljakul sügavalt silma vaadata ja siis otsustada, kas ja kuipalju ta teda kasutab.

Ega asi polegi ju Mane puudumises olnud, terve tiim on augus. Nagu ütles üsna tabavalt üks Inglise jalgpalli vaid põgusalt jälgiv fänn – tundub, nagu oleks terve meeskond, kaasa arvatud Klopp, aasta lõpust alates korralikult pidu pannud. Sellises situatsioonis muutubki fännide suhtumine ülikiiresti – ühel päeval kantakse sind kätel ja lauldakse ülistuslaule, teisel aga karjutakse näiteks, et müüge ruttu see Klavan ära! Küll see meie mees jälle näitab, et temast mööda ei minda ja tema pealt ei rebene.

Liverpoolil koidab selline „nüüd või mitte kunagi“ moment, ehkki hooaega on ees veel kõvasti. Kui tahetakse Chelsea’ kandadel püsida, ei tohiks neile kaotada. Mida, muuseas, pole juhtunud juba 2014. aastast – tulnud on kaks võitu ja kaks viiki. Tegelikult on ju nii, et haavatud kiskja on äärmiselt ohtlik. Kas Liverpooli haavad on juba piisavalt surmavad või lastakse enda rebenditele veelgi soola peale raputada, näeb täna õhtul Anfieldil.

