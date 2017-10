Kas Klopp suudab Mourinho vastu jätkata suurepärast seeriat?

Kaks värvikat juhendajat, kes lisaks jutule paistavad silma tähelepanuväärsete saavutustega.

Peatreeneritena seisavad Klopp ja Mourinho vastamisi kaheksandat korda. Seni on saldo parem sakslasel, kel kirjas kolm võitu, kolm viiki ja vaid üks kaotus. Koduväljaku mängudes pole Klopp kordagi kaotanud (2-2-0).

Senised mängud:

2012 okt: Borussia - Madridi Real 2:1

2012 nov: Madridi Real - Borussia 2:2

2013 aprill: Borussia - Madridi Real 4:1

2013 aprill: Madridi Real - Borussia 2:0

2013 okt: Chelsea - Liverpool 1:3

2016 okt: Liverpool - Manchester United 0:0

2017 jan: Manchester United - Liverpool 1:1

