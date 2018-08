Kas Klavan siirdub tõesti Serie A klubisse? Tegelikkuses oleks tal palju loogilisemaid valikuid

Arvestades, et Klavanit seob klubiga kontraht ainult veel üheks aastaks, siis on selge, et sellises olukorras hakkavadki kuulujutud tekkima. Sellises situatsioonis tabavad kuulujutud sisuliselt kõiki suurklubide mängumehi. Eestlase osas on kuulujutud läinud aga väga jõuliseks. Kui Newcastle'i tehingust ei saanud asja, siis tõusis järgmise variandina päevakorrale liitumine Istanbuli Fenerbahcega. Alles eile teatas Türgi meedia, et kokkulepe Klavani soetamiseks on sisuliselt olemas.

Täna üllatas Itaalia meedia, kes teatas, et Klavan liitub Serie A teise poole klubi Cagliariga. Nüüd on sama teema kinni haaranud ka Inglismaa meedia ning ka Liverpool Echo sõnul on Klavan teel Itaaliasse ja seda 2 miljoni euro eest.

Kõikide Klavanit puudutavate spekulatsioonide juurest on läbi käinud ka infokild, et eestlasel oleks soovi korral mitmeid kosilasi ka Bundesligas, kus ta veetis neli edukat aastat FC Augsburgis.

Kui nüüd võtta asja puhtalt loogiliselt, siis Fenerbahce ja Cagliari võivad ju Klavani vastu huvi tunda, kuid mõlema klubiga liitumine tunduks ebaloogiline. Reeglina soovivad kogenud mängijad pallida liigades, mis on nende jaoks juba tuttavad. Seega oleks loogiline Klavani jätkamine mõnes teises Premier League'i või Bundesliga klubis. Arvestades, et Inglisma tiimid sel suvel enam oste teha ei saa, siis oleks loogiline valik veel Bundesliga.

Ragnar Klavan Liverpooli fännidele poseerimas. Foto: Anthony Devlin, PA Wire/PA Images/Scanpix

Argumente Cagliari ja Fenerbahce vastu on teisigi. Kui Inglismaa meedia teatel teenib Klavan praegu Liverpoolis umbes 2,5 miljonit eurot hooaja eest, siis Itaalia liiga teise poole klubis langeks tema teenistus tõenäoliselt vähemalt poole võrra. Fenerbahce jaksaks kindlasti maksta sarnast palka inglastega, kuid seal kerkiksid õhku juba olmeküsimused.

Selgus saabub peagi

Arvestades, et Klavanit seob Liverpooliga veel ühe aasta pikkune leping ja seni ei ole seda pikendatud, siis eestlase seisukohast oleks loogiline lahkuda meeskonnast järgmisel suvel vabaagendina. Itaalia ja Inglismaa meedia teatel maksaks Cagliari Klavani eest 2 miljonit eurot, kuid arvestades Liverpooli kasutuses olevat raha hulka, siis selline summa ei mõjuta nende igapäevaseid tegemisi karvavõrdki ning nende mõistes ongi see sisuliselt tasuta lahkumine. Lisaks ei ole eestlase palk klubisiseselt nii suur, et teda oleks vaja palgafondist kangesti maha saada.

Lisaks tuleb märkida, et Liverpoolil on keskkaitsjate tervisega pidevalt probleeme olnud (eriti on traumadega kimpus Dejan Lovren ja Joel Matip) ja seetõttu oleks ka meeskonna poolelt rumal eestlasest nii kergelt loobuda.

Ajalugu on aga tõestanud, et teinekord juhtub jalgpallis ka pealtnäha ebaloogilisi asju. Klavani liitumine Cagliariga oleks praeguses seisus esmapilgul mitmel põhjusel ebaloogiline, kuid jalgpallis juhtub tõesti kõike. Ilmselgelt päris tühja koha pealt nii jõulised spekulatsioonid ei teki ja mingi infokild on kusagilt lendu läinud.

Tõenäoliselt saavad asjad veidike selgemaks meie aja järgi kell 15.30, kui on kavas Liverpooli meeskonna pressikonverents, kus ajakirjanike ette astub meeskonna peatreener Jürgen Klopp. Lisaks kõigele muule sulgub Itaalia liigas täna õhtul ka üleminekuaken ehk vastused saabuvad peagi ka selles vallas. Seni on igal pool väidetud, et Klopp soovib kindlalt Klavani jätkamist, kuna eestlase professionaalsus on meeskonnas kõigile eeskujuks. Eestlase võimaliku lahkumise ainsa argumendina on seni igal pool välja toodud suurem soov mänguajale.