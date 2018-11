Lisaks Leicesterile ja Nantesile on 67-aastane itaallane juhendanud veel Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Madridi Atletico, Londoni Chelsea, Valencia, Parma, Torino Juventuse, AS Roma, Milano Interi ja AS Monaco klubisid ning Kreeka koondist.

Fulhami ridadesse kuulub teatavasti ka Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit. Praegu vigastusega kimpus olev Käit ei kuulunud varasemalt endise juhendaja Jokanovici lemmikute sekka ja esindusmeeskonnas ei ole ta seni ametlikus matšis võimalust saanud. Saab näha, kas tervenedes saab Käit võimaluse Ranierilt.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.



